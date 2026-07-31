उद्योग विभाग का लिपिक पांच हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार

कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिला उद्योग विभाग के बाबू को पांच हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने उसे रवीन्द्र नगर थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन टीम ने उसके खिलाफ रवीन्द्रनगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है। पुलिस ने उसे अदालत में प्रस्तुत किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। कप्तानगंज के मंगल बाजार निवासी अमन कश्यप पुत्र अनिलेश कश्यप ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया था। जिला उद्योग विभाग की ओर से उनका स्वरोजगार के लिए चयन कर नौ रुपये का लोन स्वीकृत कर दिया गया था।

योजना के तहत कारोबारी को 2.25 लाख रुपये की सब्सिडी मिलनी थी। सब्सिडी की पहली किस्त 90 हजार रुपये उनकी पत्नी के खाते में भेजी जानी थी। इसके लिए उद्योग विभाग के इंडस्ट्रीयल एरिया केवल छपरा, पडरौना स्थित कार्यालय में तैनात बाबू शैलेष कुमार कुशवाहा पुत्र मुंशीलाल निवासी शेखपुर, पोस्ट कुलगांव थाना महराजपुर, जनपद कानपुर ने अमन को फोन कर कार्यालय बुलाया। सब्सिडी की पहली किस्त खाते में भेजने के लिए पहले घूस की मांग की। अमन ने यह सोचकर पैसे नहीं दिए कि बाबू बेवजह उनसे वसूली करने का प्रयास कहा है, सब्सिडी की रकम नियमानुसार उनके खाते में देर सबेर ही आ ही जाएगी।तीन महीने के इंतजार के बाद भी रकम खाते में नहीं आयी तो अमन कश्यप ने फिर से बाबू शैलेष कुशवाहा से संपर्क किया। बाबू ने कहा कि पांच हजार रुपये देने होंगे, वरना रकम खाते में नहीं भेजी जाएगी। अमन ने इसके बाद एंटी करप्शन कार्यालय से संपर्क किया। शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। टीम ने योजना के तहत उन्हें केमिकल लगे रुपये देकर उन्हें उद्योग विभाग के कार्यालय में बाबू के पास भेजा। जैसे से ही अमन ने बाबू को रुपये दिए और उसने नोट गिनने शुरू किए तब तक टीम मौके पर पहुंच गयी और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे साथ लेकर रवीन्द्रनगर थाने पहुंची और केस दर्ज कराया।