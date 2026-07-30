रिश्वत लेते चकबंदी लेखपाल का वीडियो वायरल
सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर के ड्राइवर से ले रहा था रिश्वत रकबा कम करने की धमकी
फरीदपुर, संवाददाता। तहसील के गजनेरा गांव में तैनात चकबंदी लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। उस समय गजनेरा गांव में तैनात रहे चकबंदी लेखपाल को एंटी करप्शन ने छह महीने पहले जेल भेजा था।गजनेरा गांव को चकबंदी के लिए अधिकृत किया गया। इसके बाद रिश्वतखोरी की तमाम शिकायतें शुरू हो गई। 6 महीने पहले तत्कालीन लेखपाल हरीश को एंटी करप्शन ने आठ हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार करके जेल भेजा। इसके बाद गजनेरा गांव में मोहम्मद असलम को चकबंदी लेखपाल बनाया गया। आरोप है कि पूर्व पीसीएस अफसर लक्ष्मी शंकर सिंह की गजनेरा गांव स्थित जमीन का रकबा कम करने की धमकी देकर रिश्वत मांगी गयी।
लेखपाल से रिश्वत तय हुई। इसके बाद सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर ने अपने ड्राइवर से लेखपाल को रिश्वत दिलाई। रिश्वत देते लेखपाल का वीडियो बना लिया। इसके बाद लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर का ड्राइवर लेखपाल को 500-500 के नोट की गड्डी देते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो चकबंदी कार्यालय का बताया गया है। इस मामले में एसडीएम विदुषी सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।जानकारी करने के बाद कार्रवाई करेंगे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें