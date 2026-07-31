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अयोध्या छावनी बोर्ड में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा: सीबीआई ने 60 हजार लेते कर्मचारी को रंगे हाथ दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अयोध्या
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अयोध्या छावनी बोर्ड में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सीबीआई ने सफाई कर्मी जितेंद्र सिंह को 60,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जांच में आरोपी के पास से 50,000 नकद और अभ्यर्थियों की सूची बरामद हुई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अयोध्या छावनी बोर्ड में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा: सीबीआई ने 60 हजार लेते कर्मचारी को रंगे हाथ दबोचा

अयोध्या,वरिष्ठ संवाददाता। अयोध्या छावनी बोर्ड में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एंटी करप्शन शाखा ने छावनी बोर्ड के सफाई कर्मी जितेंद्र सिंह को 60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई शहर के जेल परिसर के पीछे ट्रैप ऑपरेशन के दौरान की गई। सीबीआई की टीम ने आरोपी की मोटरसाइकिल की तलाशी में 50,000 नकद और अभ्यर्थियों की सूची बरामद की। इसके अलावा उसकी जेब से 25,000 नकद भी मिला। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।शिकायतकर्ता

के अनुसार, छावनी बोर्ड में आउटसोर्स के माध्यम से लगभग सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए प्रति अभ्यर्थी 12,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। पांच अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए पहले चरण में 60,000 देने और शेष 40,000 बाद में देने पर सहमति बनी थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया। रासायनिक पाउडर लगे नोट शिकायतकर्ता को दिए गए। जैसे ही आरोपी ने तय स्थान पर रिश्वत की रकम स्वीकार की, टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

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