लोकपाल ने डीएम को पत्र लिखकर कराया अवगत
सीतापुर में लोकपाल ने विकास कार्यों में अनियमितता के चलते बीडीओ और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को नोटिस जारी किया है। ग्राम पंचायतों में शिकायतों के बाद जांच में कई कामों की कमी सामने आई। आरोप है कि शिकायतकर्ता को धमकाया गया है और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
सीतापुर, संवाददााता। लोकपाल वीबी जीरामजी डॉ. अरविंद प्रताप ने विकास कार्यों में अनियमितता में अभिलेख न उपलब्ध कराने पर सकरन के बीडीओ व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को नोटिस जारी की है। साथ ही आरोपियो पर शिकायतकर्ता को धमकाने का भी आरोप लगाया। सकरन की ग्राम पंचायत लखवाबेहड़, उमरा कला, उमरा खुर्द, सकरन, भिठमनी, सरैया कला, बोहरा व कल्ली में योजना से संबंधित कराए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिली थी। जांच में बंधा निर्माण, चकमार्ग, तालाब खोदाई आदि के कार्य नहीं पाए गए। कुछ कार्य मानक विहीन मिले थे। भुगतान निकाला जा चुका है। इसको लेकर बीडीओ सकरन व एपीओ से संबंधित ग्राम पंचायतों के अभिलेख मंगाए थे।
लेकिन अभिलेख नही मिले। लोकपाल ने आरोपियो पर शिकायतकर्ता को धमकाने का भी आरोप लगाया। लोकपाल ने अभिलेख न देने और शिकायतकर्ता को धमकाने की बात पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराई है।
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