करोड़ों के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त जांच, हाथरस सीडीओ ने की जांच

विकास खंड में क्षेत्र पंचायत निधि से कराए गए कथित करोड़ों रुपये के विकास कार्य अब लोकायुक्त की जांच के दायरे में आ गए हैं। हाथरस के मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित ने मंगलवार को अलीगंज ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों और ब्लॉक परिसर का निरीक्षण कर विकास कार्यों की हकीकत परखी। जांच के दौरान सड़क, नाला, नाली, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, मनरेगा कार्यालय, टीन शेड, सभागार और ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल में कराए गए निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया गया। लोकायुक्त के समक्ष अलीगंज निवासी रामगोपाल सिंह शाक्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप थे कि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच क्षेत्र पंचायत निधि से कराए गए निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुईं। शिकायत में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन एवं वर्तमान खंड विकास अधिकारियों, अवर अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारियों पर मिलीभगत कर सरकारी धन के दुरुपयोग, फर्जी भुगतान और मानकों के विपरीत निर्माण कराने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लोकायुक्त के निर्देश पर पहुंचे सीडीओ पीएन दीक्षित ने नयागांव सहित कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने मौके पर जाकर नालों, नालियों, सीसी सड़क, शौचालय, पेयजल व्यवस्थाओं और अन्य विकास कार्यों की गुणवत्ता देखी। इसके साथ ही ब्लॉक परिसर में बने सभागार, टीन शेड, मनरेगा कार्यालय और अन्य भवनों का भी भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण के दौरान कई गांवों में नालियां क्षतिग्रस्त और टूटी हुई मिलीं। जांच अधिकारी ने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक बिंदियों को दर्ज किया। टीम ने संबंधित अभिलेखों का भी परीक्षण किया, ताकि मौके की स्थिति और रिकॉर्ड का मिलान किया जा सके.