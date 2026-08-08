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पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराए सरकार : सुदेश महतो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड सरकार में पदों की बिक्री और भ्रष्टाचार की गंभीर स्थिति सामने आई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने युवाओं के विरोध और पेपर लीक मामले में सरकार की निष्क्रियता पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति और सीबीआई जांच की मांग की। राज्य में बेरोजगारी की समस्या भी बड़ी चिंता का विषय है।

पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराए सरकार : सुदेश महतो

झारखंड सरकार में पदों को बेचने और एजेंसियों को बिक्री केंद्र बनाने का खेल जारी है। इससे सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसपर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। ये बातें जमशेदपुर के सिदगोड़ा टाउन हॉल में शुक्रवार को आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय युवा अधिवेशन के पहले दिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहीं। इस दौरान वे मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन युवाओं व छात्रों को सड़क पर धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार को कर्मचारी चयन आयोग और जेपीएससी के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बर्खास्त कर सक्षम लोगों को नियुक्त करना चाहिए, ताकि भविष्य में पेपर लीक न हो।

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उन्होंने कहा कि मामले की जांच सरकार को सीबीआई से कराना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इससे प्रदेश कई तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन सरकार लोगों में भ्रम फैला रही है। सुदेश महतो ने राज्य में रोजगार की बदतर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। झारखंड में युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। सरकार के पास 40 साल की उम्र के लोगों के लिए कोई प्लान नहीं है। अभी 3 प्रतिशत नौकरियों को भरने की प्रक्रिया को लंबा खींच रही है। महतो ने कहा कि 21वीं सदी में राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का सरकार के पास कोई रोडमैप ही नहीं है।

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