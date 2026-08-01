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डाटा इंट्री ऑपरेटर ने मंत्री लखेन्द्र पासवान के सामने ही मांगी रिश्वत, निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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सीतामढ़ी में डाटा इंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने पर निलंबित किया गया। मंत्री लखेंद्र पासवान ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना बाधा के दिया जाए। सरकार गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

डाटा इंट्री ऑपरेटर ने मंत्री लखेन्द्र पासवान के सामने ही मांगी रिश्वत, निलंबित

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान के निर्देश पर सीतामढ़ी स्थित जिला कल्याण कार्यालय में तैनात डाटा इंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

शिकायत का विवरण

शनिवार को मंत्री के आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में सोनवर्षा थाना क्षेत्र से आए शिकायतकर्ता ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की अनुदान राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मंत्री पासवान ने तुरंत वहीं से मोबाइल का स्पीकर ऑन कर फोन लगाने को कहा। जब शिकायतकर्ता ने फोन लगाया तो डाटा इंट्री ऑपरेटर ने अनुदान राशि के भुगतान के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की।

मंत्री का आदेश

मंत्री ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी को संबंधित कर्मी चंदन कुमार को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को मिलने वाली अनुदान राशि पारदर्शी, समयबद्ध और बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराई जाए, ताकि जरूरतमंदों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौके पर मंत्री लखेंद्र पासवान ने स्पष्ट कहा कि सरकार गरीब, वंचित और पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस मिटन के निर्देश पर चंदन कुमार को निलंबित किया गया?
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान के निर्देश पर चंदन कुमार को निलंबित किया गया।
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