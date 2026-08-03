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50 हजार रिश्वत लेते संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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खागा। ब्लॉक कार्यालयों में भ्रष्टाचार इतना गहरा हो चुका है कि विकास कार्यों की फाइलें बिना कमीशन के आगे नहीं बढ़तीं। सुरजीपुर के ग्राम प्रधान से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का मामला फिर से प्रमाणित करता है कि निचले स्तर पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

50 हजार रिश्वत लेते संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार
50 हजार रिश्वत लेते संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

खागा। ब्लॉक कार्यालयों में भ्रष्टाचार इस कदर जड़ें जमा चुका है कि जब तक कमीशन न मिले, विकास कार्यों की फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक नहीं खिसकतीं। सुरजीपुर के ग्राम प्रधान से हुई 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि निचले स्तर पर फाइलों को अटकाकर अवैध वसूली का खुला खेल चल रहा है। ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली और अन्य विकास कार्य भले ही समय पर पूरे हो जाएं, लेकिन उनके सरकारी भुगतान की प्रक्रिया इतनी पेचीदा बना दी जाती है कि जन प्रतिनिधियों को दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते पसीने छूट जाते हैं। सूत्रों की मानें तो हथगांव ब्लॉक ही नहीं, बल्कि जिले के कई विकास खंड कार्यालयों में संविदा कर्मियों और निचले स्तर के कर्मचारियों का एक मजबूत सिंडिकेट' सक्रिय है。

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रिश्वत की मांग और सरकारी प्रक्रिया

यह नेटवर्क फाइलों में कमियां निकालकर या बीडीओ की टेबल तक फाइल न पहुंचाने का डर दिखाकर वसूली का रेट तय करता है। जब तक तय सुविधा शुल्क नहीं मिल जाता, फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं। सुरजीपुर के प्रधान संतोष कुमार का करीब 7 लाख रुपये का भुगतान अटकाना और उसके एवज में 50 हजार रुपये मांगना इसी व्यवस्था की एक बानगी भर है।

कोतवाली में दर्ज कराया गया मुकदमा

गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी ऑपरेटर को पूछताछ के लिए खागा कोतवाली लेकर आई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। एंटी करप्शन यूनिट की टीम आरोपी से कई बिंदुओं पर सवाल कर रही है। यह पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि इसके पीछे कोई और शामिल तो नहीं है।

फाइलों पर सुविधा शुल्क और भ्रष्टाचार का दीमक

यह घटना जिले में रिश्वतखोरी की कोई इकलौती मिसाल नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की पोल खोली है। बीते सप्ताह लेखा परीक्षक को भी गिरफ्तार किया गया था। इस तरह के मामलों से साफ है कि निचले स्तर पर संविदा या अन्य पदों पर तैनात कर्मियों और बिचौलियों के माध्यम से किस तरह फाइलों को अटकाकर अवैध वसूली का खेल खेला जाता है।

सामान्य प्रश्न

क्या रिश्वत की मांग में कोई गिरफ्तारी हुई है?
गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी ऑपरेटर को पूछताछ के लिए खागा कोतवाली लेकर आई।
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