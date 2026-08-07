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बेगूसराय में निगरानी ने घूसखोर किरानी को चार हजार रुपये के साथ रंगेहाथ दबोचा

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बेगूसराय के अंचल कार्यालय में निगरानी टीम ने लिपिक सोनू कुमार को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। दौलती देवी ने अपनी बेटी की डूबने से मौत के लिए सरकारी सहायता के लिए पैसे मांगे जाने की शिकायत की थी। रिपोर्ट के बाद, टीम ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

बेगूसराय में निगरानी ने घूसखोर किरानी को चार हजार रुपये के साथ रंगेहाथ दबोचा
बेगूसराय में निगरानी ने घूसखोर किरानी को चार हजार रुपये के साथ रंगेहाथ दबोचा

बेगूसराय अंचल कार्यालय से शुक्रवार को पटना से आई निगरानी की टीम ने अंचल के निम्न वर्गीय लिपिक सोनू कुमार को चार हजार रिश्वत के साथ रंगेहाथ दबोच लिया। इससे सदर अंचल और सदर प्रशासन कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। निगरानी की टीम ने घूसखोर किरानी को पकड़कर सर्किट हाउस ले आयी. निगरानी के डी एस पी ने बताया कि नीमाचांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुर चितरंजन टोल निवासी जवाहर सहनी की पत्नी दौलती देवी ने निगरानी में शिकायत की थी की उनकी बेटी रानी की डूबने से मौत हो गई थी। सरकार की ऒर से राज्य आपदा मोचन निधि से चार चार लाख रुपए लेने के लिए लिपिक के द्वारा आठ हजार घुस मांगी जा रही है।

नहीं देने पर परेशान किया जा रहा है। उसके बाद निगरानी कि टीम ने आकर जांच की।पहली किस्त में दौलती देवी ने किरानी को चार हजार देते ही निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और रंगे हाथ दबोच लिया।

Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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