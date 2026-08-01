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जहानाबाद : पंडौल पंचायत का मुखिया 12 हजार घूस लेते गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जहानाबाद के पंडौल पंचायत के मुखिया नंदकिशोर राम को 12,000 रुपये की घूस लेते गिरफ्तार किया है। उन पर मनरेगा योजना के तहत भुगतान के बदले कमीशन मांगने का आरोप है। प्रमोद कुमार ने इसकी शिकायत की थी, जिसमें सत्यापन के बाद मुखिया की गिरफ्तारी की गई।

जहानाबाद : पंडौल पंचायत का मुखिया 12 हजार घूस लेते गिरफ्तार

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जहानाबाद जिले में पंडौल पंचायत के मुखिया नंदकिशोर राम को 12 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी निगरानी थाना में दर्ज कांड (संख्या 89/26) में की गयी। मुखिया पर मनरेगा में कराए गए काम का भुगतान की गयी राशि के बदले कमीशन मांगने का आरोप है। निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक शकुराबाद के पोखवां निवासी प्रमोद कुमार ने इससे संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि प्रमोद कुमार और इनकी बहू मनरेगा में मजदूर है तथा मेट का काम करते हैं। पंडौल पंचायत के पोखवां गांव में दो मनरेगा योजना में इनके और इनकी बहू की ओर से मजदूरी करते हुए कार्य कराया गया था।

उक्त दोनों योजना में लगभग 1.64 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान के पश्चात पंडौल मुखिया नंदकिशोर राम की ओर से कमीशन के रूप में 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में आरोपित द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण सत्य पाया गया। इसके बाद निगरानी डीएसपी रंजीत कुमार निराला के नेतृत्व में धावा दल का गठन कर ट्रैप की कार्रवाई की गयी। आरोपित मुखिया को शकुराबाद बाजार में नेहालपुर मोड़ के पास पक्की सड़क पर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ पटना के विशेष न्यायालय निगरानी में पेश किया जएगा। निगरानी ब्यूरो ने वर्ष 2026 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह 89वीं प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें ट्रैप संबंधी यह 85वां कांड है। इस साल अब तक कुल 84 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है।

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