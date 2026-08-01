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मंत्री के सामने फोन पर मांगी रिश्वत, डाटा एंट्री ऑपरेटर बर्खास्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में एक फरियादी ने मंत्री लखेंद्र पासवान के सामने 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत की। मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी डाटा एंट्री ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया। मंत्री ने जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया और एक घंटे के भीतर आवश्यक कदम उठाने की बात कही।

मंत्री के सामने फोन पर मांगी रिश्वत, डाटा एंट्री ऑपरेटर बर्खास्त

ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। पटना में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान के समक्ष सीतामढ़ी के एक फरियादी ने 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत की।

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मंत्री की कार्रवाई

मंत्री के निर्देश पर संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर को फोन लगाया गया। आरोप है कि उसने मंत्री की मौजूदगी में ही दोबारा रिश्वत की मांग दोहरा दी। इसके बाद मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

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शिकायत की जानकारी

बताया गया कि सोनबरसा प्रखंड निवासी कमलेश पासवान ने मंत्री से शिकायत की थी कि एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के

तहत मिलने वाली अनुदान राशि जारी करने के एवज में विभाग का एक डाटा एंट्री ऑपरेटर 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के बाद मंत्री ने मौके पर ही संबंधित कर्मचारी से फोन पर बात कराई। कथित तौर पर कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग दोहराए जाने पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने सीतामढ़ी

के जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष चंद्र राजकुमार से फोन पर

संबंधित कर्मचारी की पहचान पूछी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी चंदन कुमार विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। मंत्री ने एससी-एसटी केस संख्या 129/26 में अनुदान राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप को

गंभीर मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का निर्देश दिया।

विभाग की कार्यवाही

उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को एक घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि विलंब होने पर संबंधित

अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने ऑपरेटर से स्पष्टीकरण मांगा। विभाग के अनुसार, जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर बेलट्रॉन को वापस भेज दिया गया.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीतामढ़ी में रिश्वत मांगने की शिकायत किसने की?
सीतामढ़ी के निवासी कमलेश पासवान ने मंत्री लखेंद्र पासवान के समक्ष शिकायत की।
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