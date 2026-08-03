बांका जिला परिषद के दो कर्मी 1.26 लाख घूस लेते गिरफ्तार
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बांका जिला परिषद के कार्यालय सहयोगी ओमप्रकाश मंडल और रात्रि प्रहरी जागेश्वर मंडल को 1.26 लाख रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने नाला के पीसीसी सड़क निर्माण का बिल भुगतान करने के लिए घूस मांगी। दोनों को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष से रंगे हाथ पकड़ा गया।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बांका जिला पर्षद में कार्यरत कार्यालय सहयोगी ओमप्रकाश मंडल और रात्रि प्रहरी जागेश्वर मंडल को 1.26 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी बांका जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष से हुई। जिप कर्मियों पर नाला के साथ पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का बिल भुगतान करने के एवज में घूस मांगे जाने का आरोप है। निगरानी ब्यूरो के मुताबिक, धोरैया के अवध किशोर कुमार ने आरोपी कर्मियों पर सड़क निर्माण कार्य का बिल भुगतान करने के लिए घूस मांगने का आरोप लगाया था। ब्यूरो द्वारा कराये गये सत्यापन में घूस मांगे जाने का प्रमाण सही पाया गया।
इसके बाद केस दर्ज करते हुए डीएसपी सत्येंद्र राम के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गयी। टीम ने सोमवार को दोनों आरोपी कर्मियों को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। निगरानी ब्यूरो के मुताबिक गिरफ्तारी कार्यालय सहयोगी और रात्रि प्रहरी से पूछताछ के बाद भागलपुर स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें