अग्रसेन कॉलेज को रिमाइंडर, आख्या भी तलब
वाराणसी के अग्रसेन पीजी कॉलेज में कार्यमुक्त शिक्षकों की बहाली के लिए काशी विद्यापीठ ने दूसरा पत्र जारी किया है। शिक्षकों ने कॉलेज प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और राज्यपाल से शिकायत की। कुलसचिव ने कॉलेज प्रबंधन से साक्ष्य सहित आख्या मांगी है। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। अग्रसेन पीजी कॉलेज में कार्यमुक्त शिक्षकों की बहाली के लिए काशी विद्यापीठ की तरफ से दूसरा पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही गुरुवार को कुलसचिव ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रबंधक से साक्ष्य सहित आख्या भी तलब की है। बुधवार को राज्यपाल के ओएसडी की जांच और बैठक के बाद कॉलेज प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कार्यमुक्त शिक्षकों ने मंगलवार को सर्किट हाउस में राज्यपाल से मिलकर उनके प्रकरण की शिकायत की थी। शिक्षकों ने कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और इस संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। बुधवार की सुबह राज्यपाल के ओएसडी-2 अशोक देसाई ने कॉलेज के परमानंदपुर परिसर में निरीक्षण और प्रकरण की जांच की।
देरशाम काशी विद्यापीठ में ओएसडी डॉ. पंकज एल. जानी ने कुलपति, कुलसचिव और कार्यमुक्त शिक्षकों के साथ बैठक भी की। विद्यापीठ की कुलसचिव डॉ. सुनीता पांडेय ने गुरुवार को कॉलेज प्रबंधन को रिमाइंडर भेजा। निर्देश दिया कि 30 जून के शासन और विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इससे पहले कुलसचिव की तरफ से डॉ. श्वेता सिंह और कार्यमुक्त शिक्षक-कर्मचारियों की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर प्रबंधक से साक्ष्य सहित आख्या तलब की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें