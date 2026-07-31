अग्रसेन कॉलेज को रिमाइंडर, आख्या भी तलब

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। अग्रसेन पीजी कॉलेज में कार्यमुक्त शिक्षकों की बहाली के लिए काशी विद्यापीठ की तरफ से दूसरा पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही गुरुवार को कुलसचिव ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रबंधक से साक्ष्य सहित आख्या भी तलब की है। बुधवार को राज्यपाल के ओएसडी की जांच और बैठक के बाद कॉलेज प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कार्यमुक्त शिक्षकों ने मंगलवार को सर्किट हाउस में राज्यपाल से मिलकर उनके प्रकरण की शिकायत की थी। शिक्षकों ने कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और इस संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। बुधवार की सुबह राज्यपाल के ओएसडी-2 अशोक देसाई ने कॉलेज के परमानंदपुर परिसर में निरीक्षण और प्रकरण की जांच की।