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पूर्व डीन के रिश्वत मांगने की कुलपति से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सहायक आचार्य वैद्य सुशील कुमार दुबे ने कुलपति को ईमेल किया है, जिसमें पूर्व डीन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर इस मामले का ऑडियो वायरल हुआ है। पूर्व डीन ने आरोपों को गलत ठहराया है।

पूर्व डीन के रिश्वत मांगने की कुलपति से शिकायत

वाराणसी। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आयुर्वेद संकाय के क्रिया शरीर विभाग के सहायक आचार्य वैद्य सुशील कुमार दुबे ने 18 जुलाई को कुलपति को ईमेल भेजकर आयुर्वेद संकाय के पूर्व डीन पर सीएएस प्रमोशन के एरियर का 10 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांगने का आरोप लगाया है। शिकायत में मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इसकी पुष्टि नहीं करता है। वहीं पूर्व डीन का कहना है कि मेरे ऊपर प्रमोशन का दबाव बनाया गया था।

मैंने यूजीसी के नियमों के तहत कार्य किया। पैसे मांगने का आरोप गलत और बेबुनियाद है।

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