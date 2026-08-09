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विद्यार्थियों के लिए खोली गई एसएसयू की सुधार विंडो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय ने नए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए करेक्शन विंडो खोली है। विद्यार्थियों को अपने प्रोफाइल और शैक्षणिक विवरणों में त्रुटि सुधारने का अवसर मिला है। यह विंडो 9 अगस्त 2026 तक खुली रहेगी। विद्यार्थियों को तथ्यों को सही करने के लिए विभिन्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

विद्यार्थियों के लिए खोली गई एसएसयू की सुधार विंडो

स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय ने नव पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रोफाइल और शैक्षणिक विवरण में त्रुटि सुधारने के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को अपने पंजीकरण संबंधी विवरणों की जांच कर आवश्यक संशोधन करने का अवसर दिया है। करेक्शन विंडो नौ अगस्त 2026 की रात 11:59:59 बजे तक खुली रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस अवधि में विद्यार्थी अपने प्रोफाइल और शैक्षणिक विवरण को अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल संबंधी जानकारी में संशोधन के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ‘Edit Profile Details’ विकल्प का प्रयोग करना होगा। वहीं, शैक्षणिक विवरण में सुधार के लिए संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे अपने नाम, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य दर्ज विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका संशोधन कर दें। शैक्षणिक विवरण में बदलाव करते समय संबंधित दस्तावेज सही प्रारूप में अपलोड करना भी जरूरी होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि और समय के बाद करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों को प्रोफाइल अथवा शैक्षणिक विवरण में सुधार का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे में विद्यार्थियों से समय रहते अपने सभी विवरणों की जांच कर आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

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