सहारनपुर: कंपनी का कॉर्पोरेट कार्ड निजी खर्च में उड़ाया, 7.76 लाख का गबन

कंपनी के आधिकारिक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का निजी इस्तेमाल कर 7.76 लाख रुपये के गबन के आरोप में एसएसपी के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने पूर्व कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और गबन के आरोपों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अल्स्टम डिपो साइट मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील पांडे ने शिकायत में निरंजन कुमार पुत्र सतनारायण वर्मा मधेपुरा (बिहार) पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और गबन का आरोप लगाते हुए बताया कि निरंजन कुमार कंपनी में ऑपरेशन्स एसोसिएट के पद पर कार्यरत था। कंपनी ने 29 सितंबर 2024 को उसे आधिकारिक कार्यों के लिए एक लाख रुपये की सीमा वाला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया था, जिसका इस्तेमाल केवल बाहरी ड्यूटी के दौरान अधिकृत खर्च के लिए किया जाना था। आरोप है कि कर्मचारी ने 25 अक्तूबर 2024 को बिना कंपनी की जानकारी और अनुमति के कार्ड की सीमा बढ़ाकर सात लाख रुपये करा ली। इसके बाद उसने कार्ड का इस्तेमाल निजी खरीदारी और व्यक्तिगत खर्चों में किया। आंतरिक जांच और बैंक स्टेटमेंट में अनधिकृत लेनदेन सामने आने पर कुल 7,76,952 रुपये की देनदारी पाई गई। आरोप है कि कंपनी की ओर से कई बार रकम जमा करने और स्पष्टीकरण देने को कहा गया, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया और बिना सूचना नौकरी छोड़कर चला गया। वर्तमान में वह कंपनी के संपर्क में भी नहीं है। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。