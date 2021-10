देश कोरोना से जंग में जीत के और करीब पहुंचा भारत, देश में टीकाकरण का आंकड़ा 90 करोड़ पार Published By: Shankar Pandit Sat, 02 Oct 2021 02:06 PM हिन्दु्स्तान टीम,नई दिल्ली

India crosses the landmark of 90 crore COVID19 vaccinations