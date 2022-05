Coronavirus Update: भारत में 24 घंटे में मिले 3,324 नए मरीज, 40 की मौत, दिल्ली में ही 46% केस

Coronavirus Update: नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 30 लाख 79 हजार 188 पर पहुंच गई है। वहीं, अब तक कोविड-19 से 5 लाख 23 हजार 843 मरीज जान गंवा चुके हैं।

Sun, 01 May 2022 09:21 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sun, 01 May 2022 09:21 AM

इस खबर को सुनें