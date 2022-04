हिंदी न्यूज़ देश Coronavirus in India Latest Update: भारत में कोरोना मामलों में बड़ी 'गिरावट', 24 घंटों में 1247 नए केस सामने आए

Coronavirus in India Latest Update: भारत में कोरोना मामलों में बड़ी 'गिरावट', 24 घंटों में 1247 नए केस सामने आए

देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 11,860 हो गई है। भारत ने पिछले 24 घंटों में 1247 ताजा कोविड-19 मामले दर्ज किए। यह कल के मुकाबले लगभग 43 प्रतिशत की भारी गिरावट है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Amit Kumar Tue, 19 Apr 2022 10:00 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.