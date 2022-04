भारत में 90% फीसदी बढ़े कोरोना को नए मरीज, 24 घंटे में मिले 2,183 मामले; IIT के अनुमान ने दी राहत

Coronavirus in India Update: नए आंकड़ों को मिलाकर कोविड-19 मरीजों की कुल संख्या 4 करोड़ 30 लाख 44 हजार 280 पर पहुंच गई है। वहीं, महामारी में अब तक 5 लाख 21 हजार 965 मरीज जान गंवा चुके हैं।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Nisarg Dixit Mon, 18 Apr 2022 10:14 AM

इस खबर को सुनें

