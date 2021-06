भारत में कोरोना के केसों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े डर बढ़ाने वाले हैं। बीते एक दिन में 91,702 नए केस मिले हैं, जबकि इसी अवधि में 3,403 मौतें हुई हैं। भले ही कोरोना के नए केस बीते 4 दिनों से 1 लाख से कम पर बने हुए हैं, लेकिन मौतों का यह आंकड़ा चिंताजनक है। उल्लेखनीय है कि जब कोरोना के नए केसों की संख्या तीन लाख के करीब थी, तब भी मौतों का आंकड़ा यही थी। इससे पता चलता है कि भले ही कोरोना का संक्रमण फैलने की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन उसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है।

हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या तेजी से कम होते हुए 11,21,671 रह गई है। पिछले एक दिन में ही सक्रिय मामलों में 46,281 की कमी देखने को मिली है। यह लगातार चौथा ऐसा दिन है, जब कोरोना के नए केसों की संख्या 1 लाख से कम दर्ज की गई है। अब तक कोरोना से देश में 2.77 करोड़ लोग उबर चुके हैं। पिछले एक दिन में ही 1,34,580 लोगों ने कोरोना को मात दी है। यह आंकड़ा नए मिले केसों के डेढ़ गुना के करीब है। इसके अलावा लगातार 29वें दिन ऐसा है, जब नए केसों की संख्या रिकवर होने वाले लोगों के मुकाबले कम है।

India reports 91,702 #COVID19 cases, 1,34,580 discharges & 3,403 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,92,74,823

Total discharges: 2,77,90,073

Death toll: 3,63,079

Active cases: 11,21,671



