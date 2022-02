कोविड वैक्सीनेडेट लोगों में मृत्यु दर 10% रही, टीका न लगवाने वालों को मौत का खतरा दोगुना से ज्यादा

हिन्दुस्तान टाइम्स,नई दिल्ली Niteesh Kumar Fri, 04 Feb 2022 08:27 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.