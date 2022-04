कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बीते दिन देश में 3,377 नए केस मिले; मध्य-मार्च के बाद से सबसे ज्यादा

देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,72,176 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 60 और मरीजों की मौत हुई, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 5,23,753 पहुंच गया।

