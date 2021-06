खात्मे की ओर कोरोना की दूसरी लहर? 30 राज्यों में हफ्तेभर से लगातार कम हो रहे केस, सरकार बोली- यह पॉजिटिव ट्रेंड

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अप्रैल महीने में शुरू होने के बाद काफी तबाही मची। अब यह लहर खात्मे की ओर दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से रोजाना सामने आने वाले संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि दूसरी लहर का पीक खत्म हो गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी सतर्क हैं और लॉकडाउन एकदम से हटाने को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रही हैं। पिछले एक हफ्ते से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीती 28 मई से रोजाना दो लाख से कम मामले सामने आ रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना ब्रीफिंग में बताया कि एक्टिव मामलों में 50 फीसदी की कमी आई है। एक दिन में 1.3 लाख एक्टिव केस घट गए हैं। 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एक हफ्ते से रोजाना केस कम सामने आ रहे हैं, जोकि पॉजिटिव ट्रेंड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, ''पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 मामले सामने आए हैं। 28 मई से दो लाख से कम केस मिल रहे हैं। संक्रमण में लगातार कमी आ रही है।'' लव अग्रवाल ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर जानकारी देते हुए कहा, ''कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सामने आने वाले दैनिक मामलों से ज्यादा है। 92 फीसदी की रिकवरी होते हुए टेस्टिंग का औसत 20 लाख पहुंच गया है।''

Recovered cases are more than daily cases now, with recoveries increasing to 92% now; 20 lakh tests on an average in one week: Lav Agarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/NVRSF2vdd9