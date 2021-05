Corona India Update: कोरोना की दूसरी लहर के बीच गुड न्यूज, पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मरीज हुए ठीक

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देशवासियों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार शाम को यह जानकारी दी। पिछले एक दिन में तकरीबन सवा चार लाख मरीजों ने कोरोना को मात दी है। साथ ही 26 राज्य ऐसे हैं, जहां पर रोजाना मिलने वाले मामलों से ज्यादा वहां की रिकवरी है। मालूम हो कि सुबह सामने आए आंकड़ों ने भी इस ओर इशारा किया है कि रोजाना सामने आने वाले आंकड़े कुछ कम हुए हैं। हालांकि, चिंता करने वाली बात यह है कि मृतकों की संख्या पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा रही है।

कोरोना के रिकॉर्ड मरीज हुए ठीक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वाइंट सेकरेट्री लव अग्रवाल ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया, ''3 मई को देश में रिकवरी औसत 81.7% थी, जोकि बढ़कर 85.6% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 4,22,436 लोग रिकवर हुए हैं जो कि देश में अब तक की सबसे अधिक रिकवरी है। केरल में 99,651 रिकवरी नोट की गई। हम रिकवरी में क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं और सक्रिय मामलों में भी कमी आ रही है। केवल 8 राज्य ही ऐसे हैं जहां प्रतिदिन 10,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। 26 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी प्रतिदिन रिपोर्ट होने वाले मामलों से अधिक है।''

आठ राज्यों में एक लाख से ज्यादा एक्टिव केस

लव अग्रवाल ने बताया कि देश में आठ ऐसे राज्य हैं, जहां पर एक्टिव मामलों की संख्या एक लाख से अधिक है। दस राज्यों में एक्टिव मरीजों की संख्या 50 हजार से एक लाख के बीच में है, जबकि 18 राज्यों में 50 हजार से कम एक्टिव केस हैं। केस पॉजिटिविटी रेट (सीपीआर) वर्तमान समय में देश का 14.10 फीसदी है। वहीं, पिछले तीन हफ्तों से देश के 199 जिलों में लगातार मामलों में कमी आ रही है। अभी तक कोरोना से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की बात करें तो 1.8 फीसदी लोग संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, ''7 मई को देश में 4,14,000 के करीब मामले आए थे। पिछले 24 घंटे में 2,63,000 मामले आए हैं। पिछले 2 दिनों से नए मामले 3,00,000 से कम हो गए हैं। 7 मई को आए मामलों से आज के मामले 27% कम हैं। केवल 69% मामले 8 राज्यों में हैं।''

8 States with more than 1 lakh active cases. 10

States with more than 50,000 -1,00,00 active cases and 18 States with less than 50,000 active cases: Lav Aggarwal, Joint Secy, Ministry of Health on COVID19 pic.twitter.com/R4MwMZIkIC