देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से रोजाना सामने आने वाले मामलों में कमी आई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत ऐसे 18 राज्य हैं, जहां पर संक्रमण के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि, इस गुड न्यूज के बीच टेंशन वाली यह बात है कि कुछ राज्यों में सामने आ रहे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से केंद्र और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ गई है। मालूम हो कि पिछले तकरीबन एक महीने से दूसरी लहर चल रही है, जिसमें कई हफ्तों से रोजाना तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन यह आंकड़ा तो चार लाख को भी पार कर गया है। वहीं, रोजाना तीन हजार से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से सरकारें काफी चिंतित हो गई है।

इन राज्यों में लगातार कम हो रहे कोविड केस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन एंड द्यू, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आईलैंड में कोविड के मामले लगातार घट रहे हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी दैनिक मामलों में कमी आई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30 अप्रैल के बाद से ही कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि यूपी में पांच मई के बाद रोजाना एक लाख से ज्यादा मामले के आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब यह संख्या काफी कम सामने आ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यूपी के गांवों में बड़े स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग और स्पेशल स्क्रीनिंग कराने का भी निर्देश दिया है।

...लेकिन इन राज्यों ने बढ़ा दी है टेंशन

भले ही केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के नाम बताएं हों, जहां पर दैनिक कोरोना मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां पर बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, असम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अभी भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि एक लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों वाले अभी 13 राज्य हैं, 50 हजार से एक लाख तक के एक्टिव केस वाले छह राज्य हैं और 17 राज्य ऐसे हैं, जहां पर अभी 50 हजार से कम एक्टिव केस हैं।

