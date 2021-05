भारत में कोरोना संकट और वैक्सीन की किल्लत साथ-साथ जारी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा तैयार एंटी कोविड दवा 2-डीजी को लॉन्च किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह दवा मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस बीच प्रमुख दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने सोमवार को भारत में रोश के एंटीबॉडी कॉकटेल को पेश करने की घोषणा की, जिसकी कीमत 59,750 रुपये प्रति खुराक है। कहा जा रहा है कि इस कॉकटेल से कोविड-19 के अत्यधिक बीमार मरीजों का इलाज किया जाएगा।

सिप्ला और रोश ने एक संयुक्त बयान में कहा, ''एंटीबॉडी कॉकटेल (कैसिरिविमैब और इमदेविमाब) की पहली खेप भारत में उपलब्ध है, जबकि दूसरी खेप जून के मध्य तक उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर इन खुराकों से दो लाख रोगियों का इलाज किया जा सकता है।''

Roche & Cipla announce the arrival of the first batch of the new antibody cocktail drug (#Casirivimab and #Imdevimab) in India – aimed at reducing the risk of hospitalization and helping in early recovery in #Covid19 patients by halting progression. https://t.co/CynBXp6hbO pic.twitter.com/xtLl26RHKw