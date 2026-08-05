समंवय बैठक में उठे कई अहम मुद्दे
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण पर समन्वय बैठक हुई। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में, सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति और समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी एजेंसियां मिलकर अवैध अतिक्रमण रोकेंगी।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित विषयों पर समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति, उसके प्रभावी निराकरण तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर क्षेत्रक मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल पीलीभीत के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल लखीमपुर के उप महानिरीक्षक वी. विक्रमण, तृतीय वाहिनी कमांडेंट प्रमोद देवरानी, 70 वीं वाहिनी कमांडेंट राजन श्रीवास्तव, 49 वीं वाहिनी पीलीभीत कमांडेंट शेर सिंह सहित वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव व विचार प्रस्तुत किए।
बैठक के दौरान सीमा क्षेत्र में सरकारी भूमि एवं वन क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण की रोकथाम एवं उसके प्रभावी निस्तारण के लिए सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय एवं सूचना साझाकरण के साथ कार्य करेंगी ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें