समंवय बैठक में उठे कई अहम मुद्दे

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित विषयों पर समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति, उसके प्रभावी निराकरण तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर क्षेत्रक मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल पीलीभीत के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल लखीमपुर के उप महानिरीक्षक वी. विक्रमण, तृतीय वाहिनी कमांडेंट प्रमोद देवरानी, 70 वीं वाहिनी कमांडेंट राजन श्रीवास्तव, 49 वीं वाहिनी पीलीभीत कमांडेंट शेर सिंह सहित वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव व विचार प्रस्तुत किए।