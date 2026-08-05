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समंवय बैठक में उठे कई अहम मुद्दे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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मंगलवार को कलेक्ट्रेट में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण पर समन्वय बैठक हुई। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में, सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति और समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी एजेंसियां मिलकर अवैध अतिक्रमण रोकेंगी।

समंवय बैठक में उठे कई अहम मुद्दे

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित विषयों पर समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति, उसके प्रभावी निराकरण तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर क्षेत्रक मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल पीलीभीत के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल लखीमपुर के उप महानिरीक्षक वी. विक्रमण, तृतीय वाहिनी कमांडेंट प्रमोद देवरानी, 70 वीं वाहिनी कमांडेंट राजन श्रीवास्तव, 49 वीं वाहिनी पीलीभीत कमांडेंट शेर सिंह सहित वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव व विचार प्रस्तुत किए।

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बैठक के दौरान सीमा क्षेत्र में सरकारी भूमि एवं वन क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण की रोकथाम एवं उसके प्रभावी निस्तारण के लिए सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय एवं सूचना साझाकरण के साथ कार्य करेंगी ।

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