कांवड़ यात्रा: बड़े वाहनों के संचालन पर रहेगी विशेष निगरानी
काशीपुर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। इसमें बड़े वाहनों के संचालन पर निगरानी रखने और रूट डायवर्जन पर सहमति बनी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रणनीति अपनाने का निर्णय लिया गया।
काशीपुर, संवाददाता। सावन में कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संपन्न कराने तथा कांवड़ियों की सुविधा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसमें कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े वाहनों के संचालन पर विशेष निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार रूट डायवर्जन लागू करने पर सहमति बनी। गुरुवार को आईजीएल परिसर में आयोजित बैठक में यातायात व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, आपसी सूचनाओं के आदान-प्रदान और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में 17 और 24 अगस्त को बड़े वाहनों के आवागमन पर विशेष निगरानी रखने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती थानों की पुलिस लगातार संपर्क में रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण सूचना का तत्काल आदान-प्रदान किया जाएगा। साथ ही किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति अपनाई जाएगी। बैठक में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सीओ ठाकुरद्वारा आशीष प्रताप सिंह, अफजलगढ़ आलोक सिंह, स्वार सोनम सिंह और सीओ बिलासपुर हर्षिता मौजूद रहीं। वहीं, उत्तराखंड पुलिस की ओर से सीओ बाजपुर/काशीपुर अखिलेश कुमार समेत विभिन्न थानों के प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी और सीपीयू कर्मी उपस्थित रहे।
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