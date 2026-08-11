बाबरी में आजाद समाज पार्टी की बैठक, जिला मीडिया प्रभारी को सूचना न मिलने पर उठे संगठनात्मक सवाल
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के थानाभवन विधानसभा प्रत्याशी मौसम राव के मामले में संगठन में समन्वय और प्रोटोकॉल पर सवाल उठ रहे हैं। बाबरी गांव में आयोजित बैठक के दौरान जिला मीडिया प्रभारी को सूचना नहीं दी गई, जिससे संगठन के भीतर संवाद और समन्वय पर सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी नेतृत्व का स्पष्टीकरण अब प्रतीक्षित है।
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की थानाभवन विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे मौसम राव को लेकर संगठन के अंदर आपसी समन्वय और प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार, बाबरी गांव में पार्टी की एक बैठक हिरणवाड़ा रोड पर स्थित फकीरों वाली चौपाल में आयोजितकी गई। खास बात यह रही कि यह गांव पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार लांबा का निजी गांव बताया जा रहा है, लेकिन उन्हें बैठक की सूचना नहीं दिए जाने की बात सामने आई है। पार्टी से जुड़े लोगों के बीच इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि संगठन के किसी कार्यक्रम या बैठक की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था आखिर क्या है।
यदि किसी पदाधिकारी के क्षेत्र में ही पार्टी का कार्यक्रम आयोजित हो और उसे इसकी जानकारी न मिले, तो इससे संगठन के भीतर समन्वय और आपसी संवाद पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, बैठक में जिला मीडिया प्रभारी को सूचना क्यों नहीं दी गई, इसकी आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है। इस मामले में मौसम राव या पार्टी के जिला नेतृत्व की ओर से भी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जिला मीडिया प्रभारी मनोज लंबा का कहना है की प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है शीर्ष नेताओं से वार्ता करने पर संज्ञान न लेने पर नाराजगी जताईअब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है और संगठन में आपसी समन्वय को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
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