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संवेदनशील समस्याओं का समन्वय के बिना पूर्ण समाधान संभव नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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महिला एवं बाल अधिकारों के संरक्षण और लैंगिक समानता हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएम शेखर आनंद ने सभी एजेंसियों और विभागों को एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए, ताकि संवेदनशील समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित हो सके।

संवेदनशील समस्याओं का समन्वय के बिना पूर्ण समाधान संभव नहीं

संवेदनशील समस्याओं का समन्वय के बिना पूर्ण समाधान संभव नहीं

महिला एवं बाल अधिकारों की रक्षा

जिला स्तर पर सभी एजेंसियां और विभाग संवेदनशीलता के साथ करें कार्य महिला एवं बाल विकास की कार्यशालाय में डीएम ने दिये दिशा निर्देश फोटो 05मनोज01 - कलेक्ट्रेट के मंथन सभागार में बुधवार को कार्यशाला का शुभारंभ करते डीएम शेखर आनंद, एसपी हिमांशु व अन्य अधिकारी। शेखपुरा, निज संवाददाता। महिला एवं बाल अधिकारों के संरक्षण, लैंगिक समानता और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट के मंथन सभागार में मंगलवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला हुई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला की शुरुआत डीएम शेखर आनंद, एसपी हिमांशु , उप विकास आयुक्त राकेश कुमार और यूएनएफपीए बिहार के राज्य प्रमुख मो. ख्वाजा सादात नूर ने किया। डीएम ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी संवेदनशील समस्याओं का समाधान केवल किसी एक विभाग के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज कल्याण, पुलिस, न्यायपालिका, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जिला स्तर पर सभी एजेंसियां और विभाग पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, ताकि पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके। कानूनी प्रावधानों और रिस्पॉन्स सिस्टम : कार्यशाला के दौरान डॉ. मीता मोहिनी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधान, पॉक्सो एक्ट की बारीकियां, घरेलू हिंसा से बचाव के सख्त कानून, बालिकाओं की मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ित को न्याय दिलाने में विभिन्न विभागों और संस्थाओं की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के बारे में चर्चा की। धरातल पर योजनाओं को उतारने पर जोर इससे पूर्व, यूएनएफपीए बिहार के राज्य प्रमुख ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने की महत्ता बताई। वहीं, उप विकास आयुक्त ने जिला स्तर पर लागू कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर बेहतर ढंग से उतारने और समाज में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। मौके पर सिविल सर्जन डॉ. संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी व अन्य मौजूद थे। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)

सामान्य प्रश्न

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था?
महिला एवं बाल अधिकारों के संरक्षण, लैंगिक समानता और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना।
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