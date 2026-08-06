कमीशन को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
कोटेदारों ने कमीशन को 90 रुपये से बढ़ाकर 230 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उन्हें राशन वितरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम वजन और नेटवर्क समस्याएं। वे हरियाणा और अन्य राज्यों के समान पारिश्रमिक की मांग कर रहे हैं।
कोटेदार सस्ते गल्ले के दुकानदारों ने वर्तमान कमीशन नब्बे रुपये से बढ़ाकर दो सौ तीस रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी कुमार को सौंपा। बुधवार तहसील टांडा, सैदनगर क्षेत्र के समस्त सरकारी राशन विक्रेता कोटेदार तहसील में एकत्र हुए उसके बाद सभी ने कोटेदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी कुमार गौरव को देते हुए मांग की है। उनकी कमीशन में नब्बे रुपये प्रति कुंतल लाभांश को बढ़ाकर हरियाणा, दिल्ली, गोवा, उत्तराखंड आदि राज्यों की तरह दो सौ रुपये से दो सौ तीस रुपये प्रति कुंतल किया जाए और न्यूनतम आय गुजरात राज्य आदि की तर्ज पर न्यूनतम मासिक आय तीस हजार रुपये प्रति माह की गारंटी दी जाय।
राशन वितरण के अलावा आसमान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री और वोटर लिस्ट संशोधन जैसे सरकारी कार्यों का भी मेहनताना,सहयोग राशि दी जाए। कोटेदारो ने आरोप लगाया कि गोदामों से राशन लोड करते समय कोटेदारों को प्रति बोरी वजन कम मिलता है। जबकि कोटेदार को पूरा वितरण करना पड़ता है। इसके अलावा ही पास से फोर्स मशीन और नेटवर्क समस्या से दूर दराज के क्षेत्र में सर्वर डाउन रहने से वितरण में देरी होती है इसके लिए कार्ड धारको के गुस्से का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता है। फोर जी नेटवर्क मशीनों को बेहतर फाइव जी मशीन दिया जाए। कोटेदार ने कहा की विभिन्न प्रदेश स्तरीय संगठन के दिशा निर्देशानुसार अगस्त माह के दिनो में हड़ताल रहने से पास पास मशीन बंद रहेगी। कोटेदारों ने ने विनम्र निवेदन के साथ कहा कि उनकी समस्याओं पर विचार कर उचित कमीशन दो से से दोसौ तीस रुपये करने की मांग की गई। ज्ञापन देने बालो में सुदेश कुमार, शिवनाथ सिंह, दिनेश, भजन, दिनेश, नरेश सिंह, दीपक, महेंद्र कुमार, रूप किशोर, भगवती चरण, चरन सिंह, खालिद, टेक सिंह, फरमाना बबली, शौकीन, सुभाष चंद, फिरोज आदि मौजूद रहे ।
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