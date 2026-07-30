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सहकारिता से ही पूरा होगा विकसित भारत का स्वप्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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सहकारिता से ही पूरा होगा विकसित भारत का स्वप्न

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा रावर्टसगंज में गुरुवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि निदेशक उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. एवं विध्यांचल मण्डल राजेश मिश्रा ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ही विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाओं के उत्थान एवं कम्प्यूटरीकरण के साथ कार्यशील पूंजी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध कराई जा रही है। कई बंद सहकारी समितियों को पुर्नजीवित करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रयागराज एवं विध्यांचल मण्डल शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक अजय कुमार, रवि चौबे, किरन त्रिपाठी, आलोक चतुर्वेदी, प्रतोश दूबे, नरसिंह पटेल, दयाशंकर पाण्डेय, आसिफ जमाल आदि मौजूद रहे।

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