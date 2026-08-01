सेंट जेवियर्स ग्लोबल स्कूल में ‘कुकिंग विदाउट फायर’ प्रतियोगिता आयोजित
सेंट जेवियर्स ग्लोबल स्कूल में ऊर्जा संरक्षण एवं आत्मनिर्भरता के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए 'कुकिंग विदाउट फायर' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने बिना आग का उपयोग करके स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। येलो हाउस ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओवरआल चैंपियन का खिताब जीता।
भोपा । सेंट जेवियर्स ग्लोबल स्कूल में ऊर्जा संरक्षण एवं आत्मनिर्भरता के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से कुकिंग विदाउट फायर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने बिना आग का प्रयोग किए स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं आकर्षक व्यंजन तैयार कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल ने व्यंजनों का मूल्यांकन स्वच्छता, पौष्टिकता, प्रस्तुतीकरण एवं रचनात्मकता के आधार पर किया। प्रतियोगिता में येलो हाउस ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।परिणामों में येलो हाउस की किजा प्रथम, मिस्टी द्वितीय तथा मोहम्मद साद अहद तृतीय रहे। ब्लू हाउस में प्रत्युष जयंत प्रथम, अवनी तोमर द्वितीय एवं पीहू तृतीय स्थान पर रहे।
ग्रीन हाउस में आयरा प्रथम, अली मुर्तज़ा द्वितीय तथा ऋषिका राठी तृतीय रहीं। रेड हाउस में उन्नति प्रथम, देव द्वितीय तथा वेलीफ एवं तन्वी संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे।प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि एवं निर्णायक मंडल की सदस्य के रूप में सेंट जेवियर्स डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. अक्षमा चौधरी उपस्थित रहीं। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका चौधरी ने भी अपने विचार रखें।
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