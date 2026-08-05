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कुकिंग प्रतियोगिता में अग्नि हाउस ने मारी बाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। विज्डम पब्लिक स्कूल में सीबीएसई के निर्देश पर कुकिंग प्रतियोगिता हुई। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने 'फायर' और 'नॉन-फायर' कुकिंग में भाग लिया। अग्नि हाउस ने प्रथम स्थान पाया। निदेशक ने विजेताओं को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए।

कुकिंग प्रतियोगिता में अग्नि हाउस ने मारी बाजी

प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। विज्डम पब्लिक स्कूल में सीबीएसई के निर्देश पर कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने ‘फायर’ और ‘नॉन-फायर’ कुकिंग के तहत प्रतिभाग किया। अपनी पाक कला का हुनर दिखाते हुए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अग्नि हाउस ने प्रथम स्थान हासिल किया। निदेशक राजेन्द्र सिंह पोखरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी विद्यार्थियों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए।

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