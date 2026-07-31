गांजा तस्करी मामले में दोषी को चार साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

कोडरमा में एक युवक को गांजा तस्करी के मामले में चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। संतोष कुमार नामक युवक को 5 किलो 262 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गांजा तस्करी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान बिहार के गया जिले के आमस थाना क्षेत्र अंतर्गत चतुरेखाप निवासी 28 वर्षीय संतोष कुमार, पिता फुलेसर यादव के रूप में हुई।

मामले का विवरण अभियोजन के अनुसार, 22 मई 2025 को आरपीएफ कोडरमा के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह के बयान पर आरपीएफ पोस्ट में मामला दर्ज किया गया था। घटना के दिन आरपीएफ की टीम कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या चार-पांच पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस के सामान्य कोच में एक संदिग्ध युवक पिट्ठू बैग के साथ चढ़ने का प्रयास कर रहा था। संदेह होने पर उसे रोककर बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से पांच पैकेटों में रखा कुल 5 किलो 262 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया था कि वह बरही से गांजा लेकर बिहार के गया जा रहा था।

सुनवाई की प्रक्रिया मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।