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प्रशासनिक टोकन व्यवस्था से डाक बमों को मिली राहत, 200 श्रद्धालुओं को मिला टोकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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राजकीय श्रावणी मेले के दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए जल भरने वाले 200 डाक बमों को हंसडीहा में प्रशासनिक सेवा शिविर से टोकन प्रदान किए गए। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को जलार्पण में सुविधा प्रदान करने और लंबी कतारों से राहत देने के लिए की गई है। अधिकारियों द्वारा पूरी व्यवस्था की निगरानी की जा रही है।

प्रशासनिक टोकन व्यवस्था से डाक बमों को मिली राहत, 200 श्रद्धालुओं को मिला टोकन

हंसडीहा, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के अवसर पर भागलपुर के उत्तरवाहिनी गंगा घाट से जल भरकर बाबा बासुकीनाथ धाम की ओर प्रस्थान करने वाले करीब 200 डाक बमों को रविवार को हंसडीहा स्थित प्रशासनिक सेवा शिविर से टोकन उपलब्ध कराया गया। सावन की पहली सोमवारी को लेकर प्रशासन द्वारा की गई इस विशेष व्यवस्था से डाक बमों को जलार्पण के दौरान काफी सुविधा मिली। प्रशासनिक शिविर में प्रखंड कर्मियों द्वारा डाक बमों को टोकन प्रदान किया गया। टोकन प्राप्त डाक बम बासुकीनाथ मंदिर परिसर में निर्धारित व्यवस्था के तहत सीधे जलार्पण कर सकेंगे, जिससे लंबी कतारों और अनावश्यक भीड़ से राहत मिलेगी।

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प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित जलार्पण की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार शानू एवं थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। दोनों अधिकारियों ने प्रशासनिक शिविर का निरीक्षण कर डाक बमों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि पैदल यात्रा कर बासुकीनाथ जाने वाले डाक बमों को मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कांवरियों एवं डाक बमों की सेवा के लिए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ-साथ प्रशासन द्वारा भी कई सेवा शिविर संचालित किए जा रहे हैं।इन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए ठंडा एवं गर्म पानी, चाय, फल, प्राथमिक उपचार, दवाइयों तथा विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है। सेवा शिविरों में स्वयंसेवक दिन-रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक सेवा शिविर में नकुल हरिजन, सुरेंद्र यादव, दीपक कुमार, मुन्ना यादव, राकेश कुमार, चंद्रशेखर कुमार, कमलेश कुमार सहित कई प्रखंड कर्मी टोकन वितरण एवं श्रद्धालुओं की सेवा व्यवस्था में सक्रिय रूप से जुटे रहे।

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