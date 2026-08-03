तैनाती पर रार, पूर्व मंत्री ने निदेशक को लिखा पत्र

शिक्षा निदेशालय के 53 बाबुओं की नवीन तैनाती पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामता राम पाल ने 27 जुलाई को नियम विरुद्ध तरीके से 53 बाबुओं का पटल परिवर्तन किया था। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 29 जुलाई को कर्मचारियों की नई तैनाती स्थगित कर दी थी। अब शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के पूर्व मंत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर गंभीर सवाल लगाए हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि निदेशक के स्तर से स्थानान्तरण प्रक्रिया रोके जाने के बावजूद कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और किया भी जा रहा है।

स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। कम अवधि से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया जबकि लंबी अवधि से कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं किया गया।समान कार्य के अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों का परस्पर स्थानान्तरण (जैसे वित्त नियंत्रक के अधीन अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों का लम्बी अवधि से कार्यरत होने के बावजूद उन्हीं के अधीन अनुभाग में) कर दिया गया है एवं महत्वपूर्ण पटलों पर चिह्नित कर्मचारियों का ही स्थानान्तरण किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की स्थानान्तरण सूची संबंधित कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से दी जा रही है, जिसके कारण यह स्थानान्तरण भी संदेह के दायरे में है। इस संबंध में निदेशक प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी जो अभी नहीं मिली है।