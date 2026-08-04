एक सप्ताह बाद आया मेल का जवाब, अफसर नहीं संतुष्ट

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 24 जुलाई को हुआ था। इसमें 459 (457 हिंदू व दो मुस्लिम जोड़े) जोड़ों के विवाह में उपहार सामग्री के तहत टीएमसी लिखे व उसी दल के झंडा जैसे प्रिंट वाले गद्दे सप्लाई दिए गए थे। आपूर्ति करने पर विवादों में आई फर्म अलीगढ़ की मेसर्स इंडियन जनरल ट्रेडर्स, पटवारी का नगर, निकट पुलिस चौकी बरौली रोड के अस्तित्व में ही न होने पर खड़े हुए सवालों पर जिला समाज कल्याण विभाग सक्रिय है। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि फर्म की मौजूदगी अलीगढ़ में होने की सत्यता की जांच चल रही है। फर्म को मैंने एक सप्ताह पहले ई-मेल किया था। जिसका जवाब तो आया है लेकिन संतोषजनक नही है। फर्म को तीन मौके स्पष्टीकरण के दिए जाएंगे। बताया कि तीन बार में संतोषजनक स्पष्टीकरण न आने पर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा। फर्म पर धोखाधड़ी का सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। आपूर्तिकर्ता फर्म के संचालक अथवा कर्मचारी फोन पर बात करना भी सही नहीं समझते हैं। एक बार फोन उठाने पर संबंधित व्यक्ति ने साफ कह दिया कि वह फर्म उसकी नहीं हैं। जिससे यह आशंका बन गई कि कहीं फर्म का पंजीकरण फर्जी तो नहीं। हालांकि हकीकत जांच के बाद सामने आएगी.