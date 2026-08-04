एक सप्ताह बाद आया मेल का जवाब, अफसर नहीं संतुष्ट
उन्नाव, संवाददाता। टीएमसी राजनैतिक पार्टी के प्रतीक चिह्न प्रिंटेड गद्दे सामूहिक विवाह में दिए
उन्नाव, संवाददाता। टीएमसी राजनैतिक पार्टी के प्रतीक चिह्न प्रिंटेड गद्दे सामूहिक विवाह में दिए जाने के मामले में ब्लैक लिस्टेड करने से पहले फर्म से मांगे जवाब पर अधिकारियों ने असंतोष जाहिर किया। एक सप्ताह पहले समाज कल्याण अधिकारी ने मेल भेज कर फर्म पर लगे आरोपों पर जवाब तलब किया था। जिस पर जवाब तो आया लेकिन संतुष्टि भरा नहीं रहा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 24 जुलाई को हुआ था। इसमें 459 (457 हिंदू व दो मुस्लिम जोड़े) जोड़ों के विवाह में उपहार सामग्री के तहत टीएमसी लिखे व उसी दल के झंडा जैसे प्रिंट वाले गद्दे सप्लाई दिए गए थे। आपूर्ति करने पर विवादों में आई फर्म अलीगढ़ की मेसर्स इंडियन जनरल ट्रेडर्स, पटवारी का नगर, निकट पुलिस चौकी बरौली रोड के अस्तित्व में ही न होने पर खड़े हुए सवालों पर जिला समाज कल्याण विभाग सक्रिय है। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि फर्म की मौजूदगी अलीगढ़ में होने की सत्यता की जांच चल रही है। फर्म को मैंने एक सप्ताह पहले ई-मेल किया था। जिसका जवाब तो आया है लेकिन संतोषजनक नही है। फर्म को तीन मौके स्पष्टीकरण के दिए जाएंगे। बताया कि तीन बार में संतोषजनक स्पष्टीकरण न आने पर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा। फर्म पर धोखाधड़ी का सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। आपूर्तिकर्ता फर्म के संचालक अथवा कर्मचारी फोन पर बात करना भी सही नहीं समझते हैं। एक बार फोन उठाने पर संबंधित व्यक्ति ने साफ कह दिया कि वह फर्म उसकी नहीं हैं। जिससे यह आशंका बन गई कि कहीं फर्म का पंजीकरण फर्जी तो नहीं। हालांकि हकीकत जांच के बाद सामने आएगी.
फर्म की जांच और कानूनी कार्रवाई
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें