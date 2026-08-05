Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महबूबा के उल्टा तिरंगा पकड़ने पर विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एक तिरंगे को गलत तरीके से पकड़े जाने को लेकर विवाद पैदा हुआ। प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि भारत के ध्वज संहिता के अंतर्गत गलत प्रदर्शन नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

महबूबा के उल्टा तिरंगा पकड़ने पर विवाद

श्रीनगर, एजेंसी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर तिरंगा उल्टा पकड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। महबूबा ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में मंगलवार रात पीडीपी कार्यालय के बाहर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। अधिकारियों ने बताया कि अब प्रशासन पीडीपी प्रमुख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। भारत के ध्वज संहिता के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का गलत प्रदर्शन, जैसे रंगों का उल्टा होना, गलत अनुपात या क्षतिग्रस्त कपड़े का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।