महबूबा के उल्टा तिरंगा पकड़ने पर विवाद
श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एक तिरंगे को गलत तरीके से पकड़े जाने को लेकर विवाद पैदा हुआ। प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि भारत के ध्वज संहिता के अंतर्गत गलत प्रदर्शन नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
श्रीनगर, एजेंसी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर तिरंगा उल्टा पकड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। महबूबा ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में मंगलवार रात पीडीपी कार्यालय के बाहर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। अधिकारियों ने बताया कि अब प्रशासन पीडीपी प्रमुख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। भारत के ध्वज संहिता के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का गलत प्रदर्शन, जैसे रंगों का उल्टा होना, गलत अनुपात या क्षतिग्रस्त कपड़े का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
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