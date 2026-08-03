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घूस लेने का वीडियो वायरल, हेड कांस्टेबल निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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लोनी में चाइनीज मांझा की बिक्री पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस पर घूस लेने और आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस कर्मियों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके कारण हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया। मन्नू के पिता ने भी पुलिस पर 30 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया।

घूस लेने का वीडियो वायरल, हेड कांस्टेबल निलंबित

लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी थानाक्षेत्र में पकड़ा गया चाइनीज मांझा पुलिस के गले की फांस बनता जा रहा है। पहले शिकायतकर्ता ने आरोपी को रुपये लेकर छोड़ने का आरोप लगाया और अब एक आरोपी के पिता ने थाने से जमानत दिलाने के एवज में 30 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। कथित रूप से घूस लेने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर एक हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले पीएफए सदस्य गौरव ने 29 जुलाई को लोनी थाना पहुंचकर सूचना दी थी कि इंदिरा मार्केट की एक दुकान में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है।

इसके प्रयोग से न सिर्फ लोगों की जान को खतरा है बल्कि पक्षियों की भी जान जा सकती है। पुलिस ने दबिश देकर मन्नु, अंकित और सोनिका को गिरफ्तार किया था। गौरव ने 30 जुलाई को शिकायत की थी कि आरोपी को रुपये लेकर छोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोपी और उनके बीच हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी दिए थे, जिसमें आरोपी ने उसे छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये पुलिसकर्मी को देने की बात कही थी। गौरव का कहना था कि पुलिस की वजह से आरोपी ने उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर दिया। शिकायत पर सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने मामले की जांच की। जांच में एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी दिख रहा है और रुपये भी गिने जा रहे हैं। इसके आधार पर लोनी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजीव को निलंबित किया गया है। यही वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही आरोपी मन्नू के पिता प्रमोद ने पुलिस आयुक्त को शिकायत भी दी है। उन्होंने मन्नू को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका बेटा मांझा खरीदने गया था। पुलिस ने उसे ही पकड़ लिया। मन्नू ने दुकान का पता भी बताया, इसके बावजूद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और छोड़ने के एवज में 30 हजार रुपये ले लिए। आरोप है पुलिसकर्मी अब उन्हें धमकी दे रहे हैं कि इन्हें सार्वजनिक किया तो झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देंगे। सहायक पुलिस आयुक्त रामकिशन का कहना है कि मन्नू, अंकित और सोनिका को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें कानूनी रूप से थाने से जमानत दी गई थी। वीडियो के आधार पर राजीव को निलंबित किया गया है। आगे की जांच कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी।

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