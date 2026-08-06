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जिस कर्मी की विवि ने बताई गलत नियुक्ति, उसे बनाया स्थापना प्रभारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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अनुकंपा पर पहले चतुर्थ फिर तृतीय वर्ग में हो गई नियुक्ति विवि ने भी नियमों

जिस कर्मी की विवि ने बताई गलत नियुक्ति, उसे बनाया स्थापना प्रभारी

भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू में फिर से एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, विवि ने जिस कर्मी सर्वानंद प्रसाद की नियुक्ति को गलत बताया है, उसे ही विवि के सबसे महत्वपूर्ण स्थापना शाखा का प्रभारी बना दिया गया है। इसको पूर्व स्थापना प्रभारी सुनील कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे को शिकायत पत्र दिया है। कुलसचिव ने कहा कि शिकायत की कॉपी मिली नहीं है, यदि मिलती है तो वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। सर्वानंद प्रसाद पर पूर्व एसओ ने आरोप लगाया है कि उन्हें पहले अनुकंपा पर चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन फिर दोबारा तृतीय वर्ग में नियुक्ति कर दी गई। जो राज्य सरकार के नियम के विपरीत है। इस मामले में पूर्व में जब आरटीआई से विवि से जवाब मांगा गया था तो विवि ने भी जवाब में इस नियुक्ति को विवि के प्रतिकूल बताया था। इसके अलावा एक कर्मी की पत्नी ने भी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग में वाद दायर किया है। इसकी सुनवाई चल रही है। नियुक्ति से जुड़े सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं。

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सुनवाई की प्रक्रिया

सुनवाई के दौरान विवि की तरफ से जवाब जाएगा। जो स्थापना शाखा के माध्यम से ही जाना है। पूर्व सहायक ने कहा कि सर्वानंद प्रसाद ने गलत नियुक्ति और गलत सेवा संपुष्ट कराते हुए प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में प्रोन्नति ली है। उन पर अपनी नियुक्ति का राजफाश ना हो, इस कारण दो कर्मियों को अवैध तरीके से दस्तावेजों में हेरफेर कर आर्थिक लाभ देने का आरोप लगाया गया है।

जानकारी छिपाने के आरोप

पूर्व एसओ ने कहा है कि स्थापना प्रभारी रहते हुए सर्वानंद प्रसाद अपने खिलाफ उपलब्ध दस्तावेजों को गायब कर सकते हैं। साथ ही जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग को भी अपने पक्ष में तथ्यों को छिपाते हुए जवाब भेज सकते हैं। इस कारण उन्होंने विवि प्रशासन से अनुरोध किया है कि पूरे मामले की जांच कर उन्हें स्थापना प्रभारी से तत्काल हटाया जाए। उन्होंने विवि के एक अधिकारी पर भी अवैध तरीके से तथ्यों को छिपाने में मदद का आरोप लगाया है। प्रसाद पेंशन शाखा में भी प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। इस मामले में सर्वानंद प्रसाद ने पूर्व में ही आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है。

सामान्य प्रश्न

इस मामले में सर्वानंद प्रसाद पर क्या आरोप लगे हैं?
सर्वानंद प्रसाद पर आरोप है कि उन्हें पहले अनुकंपा पर चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन फिर दोबारा तृतीय वर्ग में नियुक्ति कर दी गई।
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