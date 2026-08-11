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डेढ़ साल में पीएचडी, अनुपस्थित रही छात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में बीएचयू के पत्रकारिता विभाग में पीएचडी सबमिशन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. शोभना नेरलीकर ने कुलपति से छात्रा की पीएचडी के संबंध में की गई अनियमितताओं की शिकायत की है। छात्रा ने महज डेढ़ साल में पीएचडी पूरी का दावा किया है, जबकि वह अधिकांश समय अनुपस्थित रही।

डेढ़ साल में पीएचडी, अनुपस्थित रही छात्रा

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू में पीएचडी सबमिशन का एक मामला विवादों के घेरे में है। कला संकाय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से जुड़े प्रकरण की शिकायत पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. शोभना नेरलीकर ने कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी से की। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। कुलपति को लिखे गए पत्र में प्रो. नेरलीकर ने आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में विभाग की एक छात्रा ने महज डेढ़ साल में पीएचडी पूरी कर ली। गौरतलब है कि वह ज्यादातर समय अनुपस्थित रही। यही नहीं, उसने शोधकार्य छोड़ नौकरी ज्वाइन कर ली और विभाग को सूचना भी नहीं दी। इस बीच, 30 जुलाई को विभागीय शोध समिति (डीआरसी) ने उसके चौथे से आठवें सेमेस्टर की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराकर उसे अनुमोदित (अप्रूव) भी कर दिया। शिकायत पत्र में छात्रा पर कोर्स वर्क पूरा न करने, नौकरी की सूचना न देने और पीएचडी मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। उधर, विभाग के पास छात्रा के अभिलेख और उसकी उपस्थिति (अटेंडेंस) संबंधी रिकॉर्ड नहीं हैं。

कोट

उप कुलसचिव (शिक्षण) की ओर से 10 जुलाई को अग्रसारित पत्र के आधार पर छात्रा की रिपोर्ट डीआरसी ने अनुमोदित कर दी। इस संबंध में पत्राचार कर छात्रा के अभिलेख मांगे गए हैं।

प्रो. ज्ञानप्रकाश मिश्र, अध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

सामान्य प्रश्न

बीएचयू में पीएचडी सबमिशन का विवाद किस विभाग से संबंधित है?
यह विवाद कला संकाय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से संबंधित है।
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