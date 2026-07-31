कांवड़ यात्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट से भड़के हिंदू संगठन, पुलिस को दी तहरीर
नवाबगंज। कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के
नवाबगंज। कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताते हुए पुलिस को तहरीर देकर पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विहिप के प्रखंड अध्यक्ष नंदकिशोर का आरोप है कि पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान जाम से राहत दिलाने को की जा रही यातायात व्यवस्था संबंधी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दूसरे समुदाय के युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। आरोप है कि टिप्पणी में कांवड़ यात्रा को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे हिंदू संगठनों में नाराजगी है।
इससे नाराज विहिप के प्रखंड अध्यक्ष ने पुलिस को तहरीर दे कार्रवाई की मांग की है।
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