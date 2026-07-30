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हजारीबाग पुलिस की कार्रवाई पर परिजनों ने उठाया सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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-परिजनों का है दावा-मसलिया पुलिस के साथ हजारीबाग पुलिस अपहरण मामले में उसके घर से नाबालिग व युवक को ले गई हैहजारीबाग पुलिस की कार्रवाई पर परिजनों ने उ

हजारीबाग पुलिस की कार्रवाई पर परिजनों ने उठाया सवाल

दुमका, प्रतिनिधि। हजारीबाग जिले की केरेडारी थाना पुलिस द्वारा विगत रविवार को नागालिग के अपहरण के मामले में मसलिया थाना क्षेत्र के गोलपुर गांव में छापेमारी कर गांव के लखाय मोहली (19) गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने के मामले में परिजनों ने कई सवाल पुलिस पर उठाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने वास्तविक घटनाक्रम छिपाकर गलत जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत की है। लखाय मोहली का कहना है कि जब उसके घर से हजारीबाग की पुलिस मसलिया थाना पुलिस के साथ पहुंचकर दोनों को ले गई तो किन परिस्थिति में पुलिस ने न्यायालय के समक्ष दोनों की बरामदगी हजारीबाग के नए बस स्टैंड से दिखाई गई है।

गिरफ्तार युवक की मां लखिमुनी मोहली ने आरोप लगाया कि लड़की अपनी मर्जी से उसके बेटे के साथ घर आई थी। लड़की के पिता ने हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद उक्त थाने की पुलिस मसलिया थाना पुलिस के साथ गांव पहुंचकर दोनों की बरामदगी कर ले गई है। इधर इस मामले को लेकर पुलिस कुछ बता नहीं रही है। बहरहाल पुलिस का पक्ष आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगा।

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