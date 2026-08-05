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पारू सीएचसी में डॉक्टरों की हाजिरी को लेकर विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में पारू सीएचसी में डॉक्टरों की हाजिरी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। एक डॉक्टर ने प्रभारी की उपस्थिति पर सवाल उठाया, जिसके चलते उसे आधिकारिक वाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। ये विवाद पहले भी अन्य डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ शिकायत भेजने के बाद बढ़ा है।

पारू सीएचसी में डॉक्टरों की हाजिरी को लेकर विवाद

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता पारू सीएचसी में डॉक्टरों की हाजिरी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद के बाद एक डॉक्टर को आधिकारिक वाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया है।सूत्रों ने बताया कि एक डॉक्टर ने प्रभारी की उपस्थिति पर ही सवाल खड़े किए और वाट्सएप ग्रुप में हाजिरी को दस्तावेज डाल दिए। इसके बाद डॉक्टरों के बीच विवाद पैदा हो गया। इससे पहले भी पारू सीएचसी के आठ एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को संयुक्त शिकायत भेजी थी और और कई लोगों पर आरोप लगाए थे।

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