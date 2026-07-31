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शिक्षा निदेशालय के 53 बाबुओं की नई तैनाती, निदेशक ने लगाई रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय के 53 बाबुओं की तैनाती पर विवाद उत्पन्न हो गया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामता राम पाल ने नियमों के खिलाफ नई तैनाती की, जिसमें संघ के नए नेतृत्व को महत्वपूर्ण अनुभागों में रखा गया। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने तैनाती पर रोक लगा दी है।

शिक्षा निदेशालय के 53 बाबुओं की नई तैनाती, निदेशक ने लगाई रोक
शिक्षा निदेशालय के 53 बाबुओं की नई तैनाती, निदेशक ने लगाई रोक

प्रयागराज। शिक्षा निदेशालय के 53 बाबुओं की तैनाती से बखेड़ा खड़ा हो गया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामता राम पाल ने 27 जुलाई को नियम विरुद्ध तरीके से 53 बाबुओं का पटल परिवर्तन किया था। इनमें शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित संघ के अध्यक्ष आशुतोष शुक्ल और मंत्री सुधीर सिंह यादव को मलाईदार अर्थ-5 अनुभाग में तैनाती दी गई है। इसके अलावा तमाम बाबुओं को पसंदीदा स्थान पर भेजा गया है तो पहले से काबिज कई कार्मिकों को अपेक्षाकृत कम महत्व के अनुभाग में तैनाती दी गई है। इसकी सूचना मिलने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 29 जुलाई को कर्मचारियों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है।

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क्या है नियमशिक्षा निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण को लेकर 14 दिसंबर 2015 को शासन के संयुक्त सचिव शत्रुंजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया था। उसमें लिखा था कि शिक्षा निदेशालय में कार्मिकों के पटल परिवर्तन में प्राय: कर्मचारी संघ का दबाव रहता है जो नियम संगत नहीं है। इसलिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की अध्यक्षता में दो सदस्यीय कमेटी गठित करने का नियम बनाया गया था जिसमें अपर शिक्षा निदेशक बेसिक और अपर शिक्षा निदेशक महिला पदेन सदस्य होते हैं। हालांकि अपर शिक्षा निदेशक महिला का पद समाप्त होकर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय हो गया है। 27 जुलाई के पटल परिवर्तन के आदेश में केवल अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के हस्ताक्षर हैं और कमेटी का कोई जिक्र नहीं है।

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