जिन शिक्षकों को नौकरी से निकाला, उन्हीं को परीक्षा लेने को कॉलेज आने का आदेश

कोल्हान विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होने के बाद कार्यमुक्त शिक्षकों को कंपार्टमेंटल परीक्षा कराने के लिए बुलाया जा रहा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय अनुचित है। उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है।

कोल्हान विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होने के बाद जिन शिक्षकों को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया था, अब उन्हीं शिक्षकों को कंपार्टमेंटल प्रायोगिक परीक्षा कराने के लिए कॉलेज बुलाया जा रहा है। कॉलेजों की ओर से इसके लिए बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं। इस दोहरी व्यवस्था को लेकर इंटरमीडिएट शिक्षकों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। शिक्षकों का कहना है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होने के बाद मई 2026 में उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। अब पिछले सत्र के विद्यार्थियों की कंपार्टमेंटल परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रशासन उन्हीं शिक्षकों से प्रायोगिक और आंतरिक मूल्यांकन का कार्य कराने के लिए कह रहा है। यदि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, तो अब उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। शिक्षकों के अनुसार, राजभवन की ओर से 30 मई 2025 को जारी पत्र में नई शिक्षा नीति-2020 के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नए नामांकन पर रोक लगाने तथा विश्वविद्यालयों से प्रतिवेदन मांगा गया था। पत्र में कहीं भी कार्यरत शिक्षकों या कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश नहीं था। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने इसी पत्र को आधार बनाते हुए 30 मार्च को शिक्षकों और 30 मई को कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए।

शिक्षकों का आक्रोश पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि कॉलेजों की वर्तमान कार्रवाई से स्पष्ट है कि इंटरमीडिएट अनुभाग के संचालन के लिए आज भी उन्हीं शिक्षकों की आवश्यकता है। ऐसे में उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय मनमाना और अनुचित प्रतीत होता है। मामले को लेकर प्रभावित कर्मचारियों ने 3 जून को जमशेदपुर स्थित उप श्रम आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। शिक्षकों ने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला और उनकी सेवाएं बहाल नहीं की गईं, तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

वर्कर्स कॉलेज का नोटिस जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज ने सोमवार को इंटरमीडिएट संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक), रांची के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा-2026 की प्रायोगिक और आंतरिक परीक्षाएं 1 से 6 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की सारणी जैक की वेबसाइट से 1 से 6 अगस्त के बीच प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सभी संबंधित शिक्षकों से परीक्षा कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देने का आग्रह किया गया है।

प्रशासन का विरोधाभासी रवैया हालांकि, शिक्षकों का कहना है कि कॉलेज पहले ही उन्हें सेवा से कार्यमुक्त कर चुका है। ऐसे में बिना सेवा बहाल किए परीक्षा कार्य के लिए बुलाना प्रशासन के विरोधाभासी रवैये को दर्शाता है।