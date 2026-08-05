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चेहल्लुम जुलूस में शहर कोतवाल का मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूने पर मचा बवाल, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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संभल शहर के कोतवाल सुधीर पंवार का एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने इसे मुद्दा बना लिया। पहले पप्पू यादव का पुतला जलाने के दौरान कोतवाल पर अभद्रता का आरोप लगाया गया था। बाद में, कोतवाल का तबादला कर दिया गया।

चेहल्लुम जुलूस में शहर कोतवाल का मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूने पर मचा बवाल, वीडियो वायरल

संभल शहर कोतवाल सुधीर पंवार का चेहल्लुम जुलूस के दौरान एक मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूने, हाथ मिलाने और पास बैठने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई। इस वीडियो को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने मुद्दा बना लिया। दरअसल, एक दिन पहले मंगलवार को ही सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंकने के दौरान कोतवाल पर कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा था। वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर तीखी टिप्पणियां कीं और पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि, 'हिन्दुस्तान' इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

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पूरा मामला मंगलवार को शहर के शंकर कॉलेज चौराहे से शुरू हुआ, जहाँ विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका था। आरोप है कि इस दौरान शहर कोतवाल सुधीर पंवार ने कार्यकर्ताओं से अभद्रता की और संगठन के एक पदाधिकारी को हिरासत में लेकर पुलिस गाड़ी में बैठा लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इससे आक्रोशित होकर कार्यकर्ताओं ने कोतवाली परिसर में धरना देकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और कोतवाल पर कार्रवाई की मांग की थी। उस समय सीओ कुलदीप कुमार ने कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था।इसी विवाद के बीच बुधवार को कोतवाल का बुजुर्ग के पैर छूने वाला वीडियो वायरल हो गया, जिससे हिंदू संगठनों का आक्रोश और बढ़ गया। मामले के तूल पकड़ते ही शाम को पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शहर कोतवाल सुधीर पंवार का तबादला असमोली थाने कर दिया। उनके स्थान पर असमोली थाना प्रभारी मोहित चौधरी को संभल का नया शहर कोतवाल बनाया गया है। चर्चा है कि कोतवाल का तबादला विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ हुई खींचतान का ही नतीजा है। हालांकि, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का कहना है कि यह फेरबदल पूरी तरह से कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

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