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लाइन में पहले सीएनजी भरवाने को लेकर विवाद,चालक को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी में लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर एक सीएनजी पंप पर गैस भरवाने को लेकर विवाद हुआ। दीप चंद्र प्रसाद नामक ओला कैब चालक ने एक दरोगा पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन दैनिक हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता।

लाइन में पहले सीएनजी भरवाने को लेकर विवाद,चालक को पीटा

बाराबंकी। नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-अयोध्या हाईवे स्थित एक सीएनजी पंप पर लाइन में पहले गैस भरवाने को लेकर विवाद हो गया। सतरिख थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव निवासी एक कार चालक ने एक दरोगा पर डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, दैनिक हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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मारपीट की घटना

सतरिख थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव निवासी दीप चंद्र प्रसाद, जो ओला कैब चलाते हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे वह लखनऊ से घर लौट रहे थे। उनकी कार में सीएनजी कम थी, इसलिए वह नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-अयोध्या हाईवे स्थित एसकेपी सीएनजी पंप पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।

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दरोगा का आरोप

आरोप है कि इसी दौरान एक दरोगा अपनी कार से वहां पहुंचा और पहले अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने की बात कहने लगा। दीप चंद्र प्रसाद ने लाइन में पहले से लगे होने का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। आरोप है कि इससे नाराज दरोगा ने अपनी कार से डंडा निकाल लिया और उनकी पिटाई कर दी। मारपीट में उनके हाथ पर गंभीर चोट आई।

सोशल मीडिया में वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, दैनिक हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह घटना कहां हुई थी?
यह घटना बाराबंकी में लखनऊ-अयोध्या हाईवे स्थित एक सीएनजी पंप पर हुई थी।
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